25 مرشحًا في انتخابات المهندسين بأسيوط

قبل غلق باب الترشح بـ48 ساعة رحاب صبحى استأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح، وسط حالة من الهدوء، بمقر النقابة العامة للمهندسين، والنقابة الفرعية بأسيوط، والذي بدأ في الساعة 9 صباحا حتى الساعة الـ 8 مساء، ويستمر فتح باب

قبل غلق باب الترشح بـ48 ساعة

رحاب صبحى

استأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح، وسط حالة من الهدوء، بمقر النقابة العامة للمهندسين، والنقابة الفرعية بأسيوط، والذي بدأ في الساعة 9 صباحا حتى الساعة الـ 8 مساء، ويستمر فتح باب الترشح حتى الـ22 من يناير الجاري.

وقال المهندس عبدالعاطي فتح الله عليوة رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إن اللجنة استقبلت حتى الآن أوراق 25 مرشحًا، من بينهم 3 مرشحين على مقعد نقيب أسيوط، مشيرا إلى اللجنة مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات في الـ23 من فبراير المقبل، ومؤكدًا أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتعمل على تسهيل إجراءات التقدم للانتخابات.

وأوضح محمد فرغلي محفوظ سكرتير اللجنة، إن اللجنة تعمل وفق التعليمات الواردة إليها من اللجنة العليا، وتلتزم الحياد مع جميع المرشحين، وأن حالة الهدوء التى تعيشها اللجنة الآن تعود لتقدم معظم المرشحين في اليوم الأول من إعلان فتح باب الترشح.

و تقدم في اليوم الأول 19 مرشحًا، بينما تقدم في اليوم الثاني والثالث والرابع 3 مرشحون فقط، ولم يتقدم سوى 3 مرشحون خلال الفترة من 12 – 20 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن التسجيل يتم إلكترونيًا خلال دقائق وأمام المرشح ويحصل على جميع الأوراق التى تثبت إتمام تسجيل ترشحه قبيل مغادرته للجنة، وينهى جميع التوقيعات والإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن انتخابات 2014 أسفرت عن فوز قائمة تيار الاستقلال “شباب مصر حاليًا”، حيث فاز المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم بمنصب نقيب مهندسي أسيوط، وتم تصعيد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر لأمين عام النقابة منذ عام 2016 حتى الآن.

