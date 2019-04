25 مؤسسة وشركة عالمية كبرى تقبل الدفع بعملة بيتكوين

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

نشر موقع “insidermonkey” قائمة بأكبر 25 شركة حول العالم تتعامل بعملة بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الأخرى مثل إيثيريم.

ويؤدي اتساع نطاق تعامل الشركات والمؤسسات الكبرى بالبيتكوين إلى حصولها على نوع من الاعتراف من عالم المال التقليدي وبالتالي الإقبال عليها وارتفاع سعرها.

وفي قائمة الشركات الكبرى المتعاملة بالبيتكوين:



1. لامبورجيني Lamborghini : العلامة التجارية الشهيرة في عالم السيارات أعلنت أنها تقبل دفع مقابل سياراتها بعملة بيتكوين.

2. تسلا Tesla: الشركة العملاقة للسيارات الكهربائية تقبل البيتكوين كعملة لشراء سياراتها.

3. مايكروسوفتMicrosoft : الشركة الأشهر في مجال الحوسبة تقبل عملة بيتكوين لشراء منتجاتها منذ 2014.

4. LOT Polish Airlines : شركة طيران تقبل دفع مقابل تذاكرها بالبيتكوين منذ 2014.

5. اكسبيديا Expedia Inc : شركة السياحة والسفر المالكة لموقع بوكينج الشهير تقبل الدفع بالبيتكوين منذ 2014.

6. وورد برس WordPress : منصة تدوين جماهيرية تقدم خدماتها لعشرات الملايين من المواقع وكانت من أوائل الشركات عالية الربحية التي تقبل دفع مقابل خدماته بالبيتكوين.

7. ويكيبيديا Wikipedia : بالطبع لست مطالبا بدفع أي أموال لموقع ويكيبيديا لأنه يقدم خدماته مجانا، لكن الموقع أعلن منذ 2014 قبوله التبرعات المدفوعة عبر عملة بيتكوين.

8. Save the Children : منظمة خيرية تعني بإنقاذ الأطفال أعلنت عام 2014 قبولها للتبرعات بالبيتكوين.

9. Badoo : موقع مواعدة أعلن في 2015 قبول دفع مقابل خدماته بالدولار.

10. OKCupid : موقع مواعدة أعلن في 2013 قبول دفع مقابل خدماته بالدولار.

11. Gyft : موقع لتبادل الهدايا على الإنترنت بدأ قبول بيتكوين عام 2013.

12. TigerDirect : موقع لبيع الأجهزة الإلكترونية أون لاين بدأ قبول بيتكوين في 2014.

13. 1-800-Flowers.Com : موقع لتبادل هدايا الورود على الإنترنت يقبل بيتكوين منذ 2014.

14. eGifter : موقع تبادل هدايا يقبل التعامل ببيتكوين.

15. Subway : سلسلة مطاعم سندوتشات تقبل الدفع بالبيكوين عبر فروعها.

16. Virgin Galactic: شركة تعتزم تقديم رحلات تجارية للفضاء وتقبل الدفع بالبيتكوين.

17. Zynga Inc : شركة ألعاب للهواتف الذكية وأونلاين وهي أول شركة ألعاب تقبل بيتكوين منذ 2014.

18. Steam: شركة العاب على الإنترنت تقبل الدفع بالبيتكوين.

19. Overstock.com, Inc : شركة تجزئة أمريكية تبيع منتجاتها عبر الإنترنت واعتمدت البيتكوين في معاملاتها المالية منذ 2014.

20. NewEgg: شركة تجزئة متخصصة في مبيعات ملحقات الكومبيوتر (الهاردوير) والإلكترونيات، وتقبل البيتكوين منذ 2014.

21. Shopify Inc : منصة تجارة إلكترونية تقبل بيتكوين منذ 2013.

22. Square Inc : شركة خدمات مالية وتجارية وتتيح خدمة الدفع عبر الموبايل وتقبل بالبتكوين في معاملاتها.

23. . DISH Network Corp : شركة توفر مجموعة قنوات مشفرة وتقبل دفع فواتيرها الشهرية بالبيتكوين.

24. Intuit Inc : شركة برمجيات للخدمات المالية والمحاسبية والضرائب تقبل البيتكوين منذ 2014.

25. Paypal Holdings : شركة مدفوعات إلكترونية اعتندت البيتكوين ضمن معاملاتها منذ 2014.