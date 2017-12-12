25 قرشا زيادة جديدة في سعر عبوة الزبادي

بنسبة 9% في العبوات زنة 105 جرام الصاوي أحمد شهدت أسعارعبوة الزبادي الطبيعي، زنة 105 جم زيادة بقيمة 25 قرشا ليصل سعرها للمستهلك 3جنيهات بدلا من 2جنيها و75 قرشا قبل الزيادة، منذ أمس الآول الأحد وذلك علي مستوي محلات البقالة الصغيرة والهيبر ماركت وهي العبوة الأكثر شيوعا في الأسواق. وأكد

بنسبة 9% في العبوات زنة 105 جرام



الصاوي أحمد

شهدت أسعارعبوة الزبادي الطبيعي، زنة 105 جم زيادة بقيمة 25 قرشا ليصل سعرها للمستهلك 3جنيهات بدلا من 2جنيها و75 قرشا قبل الزيادة، منذ أمس الآول الأحد وذلك علي مستوي محلات البقالة الصغيرة والهيبر ماركت وهي العبوة الأكثر شيوعا في الأسواق.

وأكد عدد من أصحاب محلات البقالة في الجيزة لـ”المال ” أن “جهينة “و”دانون” قامت بأخطار التجار وأصحاب المحلات الجديدة بالزيارة الجديدة بينما تشهد باقي الأوزان الأكبر ثباتا في السعر مثل العبوة الـ190 جرم والـ170 جرم بسعر 4.5 جنيها و4 جنيهات علي التوالي .

و أكد التجار أن شركة “لاكتيل ” لم ترفع الأسعارحتى الآن في أي منتج .

وبغ سعر لتر اللبن جهينة بـ13.5 جنيها دون تغيير واللبن السائب بـ5 جنيهات والزبادو 10 جنيهات والرايب بـ8.5 جنيها .

ونشرت “المال ” مؤخرا تقريرا نشر قبل أيام عن زيادة أسعار زبادو دانون بقيمة جنيه واحد ليصل لـ10 جنيهات بدلا من 9.8 جنيهات وكذلك زبادي أكتيفيا عبوة 105 جرام ارتفعت بقيمة 25 قرشا لتصل لـ3 جنيهات بدلا من 2.75 قرشا قبل الزيادة