25 فبراير أول مؤتمر إعلامل لحملة موسى مصطفى

سلوى عثمان أعلن الدكتور عادل عصمت، المتحدث الرسمي باسم حملة المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، أن 25 فبراير الجاري، موعد عقد أولى مؤتمراته الصحفية، وستبدأ الحملة من خلاله فترة الدعايا الانتخابية، كما هو مقرر من قبل الهيئة العليا للانتخابات. وأضاف عصمت لـ"المال"، أنه تم الانتهاء من الإع

سلوى عثمان



أعلن الدكتور عادل عصمت، المتحدث الرسمي باسم حملة المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، أن 25 فبراير الجاري، موعد عقد أولى مؤتمراته الصحفية، وستبدأ الحملة من خلاله فترة الدعايا الانتخابية، كما هو مقرر من قبل الهيئة العليا للانتخابات.

وأضاف عصمت لـ”المال”، أنه تم الانتهاء من الإعداد لأربع مؤتمرات جماهيرية سيحضرها موسى تباعًا خلال الفترة القادمة، وسيبدأ الجولة بالمنيا ثم محافظات البحيرة والإسكندرية والفيوم، وتشكيل الأمانات المساعدة للحملة بالمحافظات لعقد مؤتمرات أخرى داعمة له، وتهدف للتعريف ببرنامجه الانتخابي.

وعلى صعيد آخر، أصدر المهندس موسى مصطفى موسى، اليوم الأحد، بيانًا أكد فيه أن إحدى الصحف أجرت حوارًا صحفيًا معه، وكتبت عناوين لم تصدر عنه، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك خلق وقيعة بينى وبين الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو محاولة للتسويق والترويج لصحيفتهم فى هذه الظروف التى تثير اهتمام الجميع داخليًا وخارجيًا.

وأكد موسى أن الجميع يعلم مدى احترامى للرئيس عبدالفتاح السيسى رغم منافسته له فى الانتخابات الرئاسية 2018، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تصدر منه تصريحات تحاول أن تقلل من شأن الرئيس، رافضًا تناول أى أحاديث صحفية قد تحتوى على أى معانى تشتمل على التجريح أو الاستهانة بهذا الرجل صاحب القيم والمبادىء والذى خاطر منذ ثورة 30 يونيو بحياته من أجل مصر.

وأشار إلى أنه لابد أن يعى الجميع أن مصر بمرشحيها الاثنين فى انتخابات الرئاسة، متضامين مع شعبها الأصيل يواجهون أعداء هذا الوطن، وضرورة إيقاف هذا النزيف الخطير والذى يستهدف مصرنا الحبيبة.

واختتم بيانه: “أدعو الصحافة المصرية الشريفة أن تحافظ على الأسلوب والشفافية والواقع الذى قد يثير مواقف غير مقبولة ومرفوضة منى شخصياً لأننى لا أستخدم أسلوب يقلل من شأن القمم التى نحترمها حتى لو كنا نتنافس منه”.