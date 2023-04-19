25 عضوا يتنافسون على عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة كفر الشيخ (مستند)

أكدت غرفة تجارة كفر الشيخ على منافسة قرابة 25 عضوا على انتخابات الغرفة والتي تم إغلاق باب التقدم بها اليوم ” الأربعاء ” .

وضمت القائمة التي حصلت ” المال ” على نسخة منها، إبراهيم فرج عبدالدايم، وأحمد ظريف سلامة، وأحمد عبدالدايم إبراهيم، وأسامه عثمان عبدالحميد.

كما شملت القائمة كلا من حاتم السعدي محمود، وحجازي محمود الشراكي، ورشدي محمد مفتاح، وساهر عبدالعزيز محمد، والسيد أبو أمارة.

وضمت القائمة شحاته عبدالستار مطر، وعبدالعال يوسف سليمة، وعلاء إبراهيم على حسن، وفؤاد حسن مطر، وفؤاد محمد عمرو.

كما تضمنت أسماء المرشحين لغرفة تجارة كفر الشيخ، كلا من محمد السيد البيلي، ومحمد صلاح دشيشه، ومحمد كمال عبدالحافظ، ومحمد محمد الصعيدي، ومحمد محمود السيد.

وشملت القائمة كل من محمد محمود السيد، ومحمود عبدالوهاب مسعود، ومحمود محمد أبو شعيشع، ومنال إبراهيم يوسف، ومها محمد الحوشي ونبيل عبدالعزيز عبدالوهاب.

وأعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأربعاء، غلق باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات 27 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت المقبل 17 يونيو المقبل.

وقال «عز» إن عدد المرشحين لانتخابات الغرف التجارية في 27 محافظة، وصل إلى 223 مرشحا، بينهم 11 مرشحًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، يتقدمهم أحمد الوكيل، رئيس الغرفة الحالى، ورئيس اتحاد غرف حوض البحر البيض المتوسط (إسكامى).

وأوضح أنه تأكد إجراء انتخابات في 15 غرفة وهى غرف القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط وبنى سويف والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر.

كان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بفتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لمدة 5 أيام عمل بدأت الأربعاء الماضى وتستمر اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، وذلك أمام رئيس لجنة الجدول مدير مكتب السجل التجارى الرئيسى بكل محافظة، لمن تنطبق عليهم شروط الترشح طبقا لقانون الغرف التجارية والمدرجين بالجداول الانتخابية.

ومن المقرر انتخاب 194 عضوا في الـ27 غرفة بواقع 11 بالقاهرة و9 بالإسكندرية و8 في كل من غرف المستوى الأول وهى بورسعيد ودمياط والجيزة والغربية والشرقية وأسيوط والدقهلية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ، و7 أعضاء في كل من غرف المستوى الثانى وهى القليوبية والمنوفية والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا وجنوب سيناء وقنا وأسوان وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر و6 أعضاء في كل من غرف المستوى الثالث وهى الوادى الجديد والأقصر.