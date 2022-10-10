25 شركة مصرية تشارك فى «جيتكس دبى»

تعتزم 25 شركة تكنولوجيا مصرية المشاركة بصورة منفردة – سواء كعارضين أو زائرين – فى فعاليات الدورة 42 من معرض ومؤتمر «جيتكس دبى للاتصالات» الذى ينعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجارى فى مركز دبى للتجارة العالمي.

وأجمع عدد من الرؤساء التنفيذين للكيانات المشاركة على أن المعرض يعد فرصة جيدة لاستعراض أحدث الحلول التقنية والتكنولوجية ، وعقد اتفاقات شراكة على المستويين الإقليمى والعالمى فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات مما يعزز فرص نمو حجم أعمال الشركات المحلية .

وقال أحمد حنفى المدير التنفيذى لشركة «ديجيتال بلانتس» لحلول أمن المعلومات إنها ستشارك فى معرض «جيتكس» هذا العام، من خلال شريكها الرسمى فى دولة الإمارات، لافتا إلى أنه من المخطط أن تعقد «ديجيتال بلانتس» شراكة مع أحد الكيانات العاملة فى مجال الأمن السيبرانى من أجل تكامل الجهود.

وأوضح أن معرض «جيتكس» يعد فرصة واعدة لتقديم وعرض الحلول والمشروعات التكنولوجية نظرا لما يمتلكه من شعبية واسعة كملتقى تكنولوجى، مبينا أن الشركات المصرية تسعى فى دورة 2022 إلى عرض منتجاتها والسعى لعقد بروتوكولات تعاون بهدف التوسع واقتحام أسواق جديدة.

ولفت محمد عبد الرحمن، المدير الإقليمى لشركة «مارسس روبوتيكس» مطور خدمات وتكنولوجيا الروبوتات الصناعية أنها ستشارك فى الجناح رقم (5) فى قاعة 7 بمعرض «جيتكس» من أجل التواصل مع شرائح مختلفة من العملاء .

ونوه بأن «مارسس» تعتزم استعراض مجموعة من أحدث الحلول الروبوتية فى قطاع الصحة والضيافة والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى روبوتات الترفيه، مؤكدا أن الشركة ستشارك للعام الرابع على التوالى بصفتها الشريك التنشيطى لتكنولوجيا الروبوتات خلال فعاليات الحدث هذا العام.

وتابع: «ستقدم الشركة أيضا النسخة الجديدة من الروبوت «موزو» الذى يمثل طفرة جديدة فى روبوتات التوصيل داخل المراكز التجارية والعيادات الطبية، كما هو مستخدم حاليا لدى العديد من العملاء بأسواق الإمارات والسعودية ، بالإضافة إلى النسخة الجديدة من الروبوت «دويت» الذى يمثل تجربة جديدة لخدمة العملاء والتفاعل معهم من خلال مجموعة من التطبيقات والأنظمة التى يوفرها لقطاع التجزئة والمطاعم».

وكشف «عبد الرحمن» عن افتتاح أحدث مقراتها فى الإمارات تزامنا مع إصدار روبوت جديد تحت اسم «الباريستا» يتولى إعداد مشروب القهوة للعملاء ويأخذ شكل ذراع آلية ،ويمكنه تلبية أكثر من طلب فى الآن نفسه، كما يقدم المشروبات الأخرى بشكل تفاعلى وسريع، سيتم الإعلان عنه لأول مرة فى معرض «جيتكس 2022».

ورأى أن المقر الجديد للشركة فى الإمارات سيسمح لها بتقديم حلول أكثر تطورا لقاعدة عملائها المتزايدة فى المنطقة ومواصلة توسيع حصتها فى السوق، مؤكدا تطلع الشركة لاستمرار النمو فى الإمارات ليشمل مراكز لإنتاج الروبوتات خلال السنة المقبلة.

وكشف هشام عبد السلام الرئيس التنفيذى لشركة «main telecom» لأنظمة وحلول الاتصالات عن أنها ستشارك فى معرض «جيتكس» لهذا العام من خلال الوكيل الرسمى لها ، مرجعا السبب وراء عدم المشاركة لارتفاع التكاليف والأزمات التى تشهدها الأسواق العالمية.

فى سياق متصل، شدد تامر محمد المدير التنفيذى لشركة «كريستال باى» للحلول على أهمية وجود تمثيل الشركات المصرية التكنولوجية فى معرض ومؤتمر «جيتكس» لهذا العام، لافتا إلى أن شركته ستشارك بجناح فى مقر الشركات الناشئة خلال هذه الدورة من المعرض بهدف عقد لقاءات ثنائية مع مستثمرين عرب وأجانب ، فضلا عن بحث سبل التعاون وعقد شراكات، بغرض اقتحام أسواق شمال أفريقيا والخليج لعرض منتجات الشركة.

وأوضح أن الشركة تتأهب للقاء مستثمرين من دول مثل إيطاليا والخليج لتسليط الضوء على أبرز مشروعاتها خلال المرحلة الماضية، متوقعا أن يشهد الحدث هذا العام رواجا من قبل الشركات المصرية المشاركة.

فى سياق متصل، ألمح أحمد عيد ، رئيس شركة «يو تراست» لاختبار البرمجيات ، إلى أن شركتها تسعى من خلال مشاركتها فى معرض «جيتكس 2022» إلى عقد شراكات تسهم فى زيادة قاعدة عملائها فى السوق الخليجية، لافتا إلى أن شركته نجحت خلال الشهر الماضى فى توقيع اتفاق شراكة مع «تقنية سايبر» العاملة فى مجال حلول الأمن السيبرانى .

وأوضح أن شركته تخطط أيضا إلى عقد شراكه تجارية على هامش فعاليات المؤتمر من أجل اقتحام السوق الإماراتية وتعزز فرص النمو، لافتا إلى أن «يو تراست» حريصة على بناء علاقات وتنظيم لقاءات مع شركات تكنولوجيا عربية وعالمية لاستعراض منتجاتها .

وأشار إلى أن شركته تعتزم التركيز على الشركات الناشئة المشاركة فى فعاليات المعرض لهذا العام، بهدف دعم تلك الشركات وتزويدها بمنتجات «يوتراست» ومساعدتها فى توسيع أعمالها، لافتا إلى أن شركته تقدم مجموعة من الباقات الشهرية التى تناسب تلك الشركات، فضلا عن العمل على تقليل التكاليف وتحسين جودة المنتجات الرقمية التى تقدمها الشركات.

وأكد أن طبيعة المشاركة في المعرض لهذا العام ستأتي من خلال التواجد كزائرين على أن يتم التواجد خلال العام المقبل كعارضين.

يشار إلى أن «جيتكس دبى» هو الحدث السنوى الأكبر فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط، وتسضيف دورة العام الحالى أكثر من 4500 شركة وسط حضور متوقع يصل لأكثر من 100 ألف شخص من 170 دولة، ويضم المعرض 26 قاعة بمساحة إجمالية تزيد عن 185 ألف متر مربع.

كما سيحتوى المعرض هذا العام على أجنحة من عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية حيث سيكون هناك الدول التى شاركت مسبقا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والهند والسعودية، بالإضافة الجهات التى تشارك لأول مرة لاستعراض ابتكاراتها التقنية الوطنية مثل قبرص وإثيوبيا والاتحاد الأوروبى والكويت وأوغندا وتركيا.