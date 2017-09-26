25 شركة تطوير تتنافس على 307.37 فدان

❐ «سمارت» و«المجموعة المصرية» تتقدمان بعروض لـ 65 فدانًا و«العيتابى» و«كفافى» لـ «40» فى أكتوبر ❐ 13كياناً تتنافس على 10.5فدان بالشروق و5 على 11.87 بالعبور وشركتين على 105 أفدنه فى دمياط الجديدةرضوى عبد الرازقطرحت هيئة المجتمعات العمران

❐ «سمارت» و«المجموعة المصرية» تتقدمان بعروض لـ 65 فدانًا و«العيتابى» و«كفافى» لـ «40» فى أكتوبر

❐ 13كياناً تتنافس على 10.5فدان بالشروق و5 على 11.87 بالعبور وشركتين على 105 أفدنه فى دمياط الجديدة

رضوى عبد الرازق

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية، يوليو الماضى، بنظام المظاريف المغلقة، 14 قطعة أرض، بمساحات بين 10 إلى 105 أفدنة، وإجمالى 733.82 فدان، فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، «السادس من أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، وامتدادها، والعبور، والشروق، ودمياط الجديدة، وأسوان الجديدة».

وتقدم 25 شركة بعروض لشراء 307.37 فدان، ضمن القطع المطروحة بمدن السادس من أكتوبر، والعبور، والشروق، ودمياط الجديدة، بينما لم تتقدم أى شركة بعروض لشراء القطعتين المطروحتين فى أسوان الجديدة .

وقال مصدر بجهاز مدينة السادس من أكتوبر، إن شركتى سمارت للاستثمار العقارى، المجموعة المصرية تقدما بعروض لشراء القطعة مساحة 65 فدانًا، فيما تقدمت شركتى العيتابى وكفافى الدولية للاستثمار العقارى بعروض على القطعة 40 فدانًا بالمنطقة السياحية، أعلى طريق امتداد محور 26 يوليو، بينما لم يتقدم أحد للقطعة 64.45 فدان، وتقع بالتوسعات الجنوبية على طريق الواحات بمركز المال والأعمال .

وأوضح أنه جارى البت فى العروض الفنية المقدمة من الشركات، ثم الفتح المالى لافتا إلى أن الأراضى المطروحة تخصص بنسبة 50 % نشاط عمرانى متكامل و50 % متعدد الاستخدامات .

وتتمثل عدد الأدوار المسموحة للقطعة 65 فدانًا أرضى و3 أدوار للعمارات وأرضى ودور علوى للفيلات، ومدة تنفيذ المشروع 5 أعوام، وللقطعة 40 فدانًا أرضى و3 أدوار للعمارات وأرضى ودور للفيلات، والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع 4 أعوام، بينما تبلغ عدد الأدوار المسموحة للقطعة 64.45 فدان أرضى و5 أدوار للعمارات، وأرضى ودور للفيلات، ومدة تنفيذ المشروع 5 أعوام .

قال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن عدد الشركات التى تقدمت بعروض لشراء القطعة المطروحة بالمدينة بلغ 5 شركات عقارية، وتبلغ مساحة القطعة 11.87 فدان وتقع بمركز الحى الخامس.

وأشار إلى أن القطعة تخصص لنشاط عمرانى فيلات، وتبلغ عدد الأدوار المسحموح بها أرضى، ودور علوى للفيلات وأرضى ودورين لكل الأنشطة الخدمية، عدا الحضانة وأرضى وأول للترفيهى ومدة تنفيذ المشروع 3 أعوام .

قال علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن 3 شركات تقدمت بعروض للتنافس على قطعتين ضمن الـ 3 قطع التى طرحت بالمدينة، حيث تقدمت شركتين على القطعة 105 أفدنة، وتقع بالمنطقة الساحلية، بالقرى السياحية غرب، وتخصص لنشاط سكنى سياحى فندقى وتجارى، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع بها 6 أعوام، بينما تقدمت شركة بعرض للحصول على القطعة 75 فدانًا، وتقع بالمنطقة الساحلية بالقرى السياحية غرب وتخصص، لإقامة مركز سكنى سياحى فندقى وتجارى، المدة الزمنية لتنفيذ المشروع 5 أعوام، بينما لم يتقدم أحد بعروض لشراء القطعة ذات المساحة 71.22 فدان .

أكد نور الدين إسماعيل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن 13 شركة تطوير عقارى تقدمت بعروض لشراء القطعة الوحيدة المطروحة بالمدينة، تبلغ مساحتها 10.5 فدان، وتقع بالمنطقة الثانية عمارات، وتخصص لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وتبلغ الارتفاعات المسموح بها للفيلات أرضى ودور علوى، وللعمارات أرضى و3 أدوار علوية، ومدة تنفيذ المشروع 3 أعوام .

وكشف مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، عن عدم تقدم شركات بعروض لشراء القطعتين المطروحتين بالمدينة، رغم سحب 3 شركات بسحب كراسات الشروط، وتبلغ مساحات القطع المطروحة 13.26 فدان، وتخصص لإقامة قرية سياحية، ومدة تنفيذ المشروع بها 4 أعوام، والقطعة الثانية 80 فدانًا وتخصص لإقامة مشروع عمرانى متكامل، ومدة تنفيذه 5 أعوام، وتقع القطعتين بمنطقة الشريط السياحى.