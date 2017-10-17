25 شركة برتغالية تشارك في المنتدى المصري البرتغالي

دعاء حسنى قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، إن الاتحاد سينظم المنتدى المصرى البرتغالى الثانى صباح الخميس المقبل، بمشاركة وفد من من قيادات 25 من كبرى الشركات البرتغالية القابضة العملاقة وقيادات الوزارات ورؤساء الهيئات البرتغالية المعنية بتمويل وتنمية التجارة وال

دعاء حسنى

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، إن الاتحاد سينظم المنتدى المصرى البرتغالى الثانى صباح الخميس المقبل، بمشاركة وفد من من قيادات 25 من كبرى الشركات البرتغالية القابضة العملاقة وقيادات الوزارات ورؤساء الهيئات البرتغالية المعنية بتمويل وتنمية التجارة والاستثمار، وفق بيان.

وأضاف الوكيل: “المنتدى الذى يتم تنظيمه على هامش اللجنة الوزارية المشتركة ياتى استكمالا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤساء كبرى الشركات اثناء زيارته للبرتغال وكذا المنتدى الأول الذى تم تنظيمه بلشبونة مما أدى إلى زيادة التبادل التجارى وفتح آفاق الاستثمار المشترك”.

وأوضح الوكيل أن هذا الوفد الكبير كان نتاج التعاون المثمر مع اتحاد الغرف البرتغالية والغرفة العربية البرتغالية وهيئة تنمية الاستثمارات والتجارة البرتغالية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية.

وأكد الوكيل أن الشركات البرتغالية تسعى للاستثمار فى مصر إلى جانب التصنيع المشترك مع الشركات المصرية من أجل السوق المصرى والتصدير لمناطق التجارة الحرة لمصر والتى تتجاوز 2 مليار مستهلك خاصة فى إفريقيا والدول العربية، إلى جانب الاتحاد الأوروبى حيث ستكون تلك المنتجات ذات منشأ مصرى وبالتالى تتمتع بالإعفاءات الجمركية.

وأشار دكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، أن الشركات المشاركة تغطى قطاعات التمويل والاستثمار، والثروة الحيوانية، والصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والجلدية، ومواد البناء والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات، والاستشارات، والسكك الحديدية، والطيران، وبناء السفن، والدفاع.

وأوضح عز أن المنتدى بعد الجلسة الافتتاحية بحضور الوزراء سيعرض الفرص الاستثمارية فى مصر، يعقبه عرض لما تعرضه البرتغال من مشاريع مشتركة والأليات التمويلية المتاحة ثم سيشارك الوفد باللقاءات الثنائية التى تم تنظيمها مع الشركات المصرية بهدف خلق شراكات مستدامة.

وأكد د. علاء عز أن التمويل المتاح لتنفيذ المشروعات المشتركة يتجاوز 22 مليار دولار مقدمة من مختلف هيئات المعونات والصناديق .

