25 سفينة بضائع عامة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 25 سفينة .
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة .
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة و موجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظردخول 2 سفينة.
كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن
ويتواجد على أرصفة الميناء 1 سفينة ومن المنتظر دخول 1 سفينة .
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .