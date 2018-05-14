25 سفينة إجمالي حركة موانئ بورسعيد اليوم

بورسعيد أمانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 25 سفينة.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 8 سفن وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 2.
من ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج سفينة وموجود على الأرصفة 3 سفن.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى ZAMZAM وجنسيتها توجو والتى يبلغ طولها 98 مترا والغاطس 5.5 متر وذلك لتفريغ 4500 طن رخام، وخروج سفينة ويوجد على أرصفة الميناء أخرى.