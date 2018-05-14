25 سفينة إجمالي حركة موانئ بورسعيد اليوم

نقل وملاحة

بورسعيد أمانى العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 25 سفينة. فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 8 سفن وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر…