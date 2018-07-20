نقل وملاحة

25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازي:أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، 25 سفينة . فقد سجل ميناء شرق بورسعيد  دخول سفينة  وخروج سبع أخرى  ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول  اثنتين .ومن ناحية أخرى، سجل
2:31 م, الجمعة, 20 يوليو 18 2:31 م, الجمعة, 20 يوليو 18

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أمانى العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، 25 سفينة .
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد  دخول سفينة  وخروج سبع أخرى  ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول  اثنتين .

ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج  اثنتين وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول أربع سفن .

كما  سجل الميناء خروج سفينة  بضائع عامة  ويتواجد علي الأرصفة إثنتان.

وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من و إلي  الميناء .  

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