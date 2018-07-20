25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، 25 سفينة .
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة وخروج سبع أخرى ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول اثنتين .
ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج اثنتين وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول أربع سفن .
كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ويتواجد علي الأرصفة إثنتان.
وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من و إلي الميناء .