25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازي:أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، 25 سفينة . فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة وخروج سبع أخرى ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول اثنتين .ومن ناحية أخرى، سجل

أمانى العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، 25 سفينة .

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة وخروج سبع أخرى ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول اثنتين .

ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج اثنتين وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول أربع سفن .

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ويتواجد علي الأرصفة إثنتان.

وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من و إلي الميناء .