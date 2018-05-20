نقل وملاحة

25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أماني العزازيأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن إجمالي حركة السفن بلغ 25 سفينة.وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخ
5:47 م, الأحد, 20 مايو 18 5:47 م, الأحد, 20 مايو 18

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أماني العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن إجمالي حركة السفن بلغ 25 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة.

وأكدت على أنه جار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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