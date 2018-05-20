25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أماني العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن إجمالي حركة السفن بلغ 25 سفينة. وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة. وأكدت على أنه جار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن إجمالي حركة السفن بلغ 25 سفينة.
وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة.
وأكدت على أنه جار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.