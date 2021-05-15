نقل وملاحة

25 سفينة إجمالي الحركة الملاحية في موانئ بورسعيد

شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين
أماني العزازي 1:25 م, السبت, 15 مايو 21 1:25 م, السبت, 15 مايو 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم السبت أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

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وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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بقلم أماني العزازي

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