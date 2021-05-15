25 سفينة إجمالي الحركة الملاحية في موانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم السبت أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.