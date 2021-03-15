نقل وملاحة

25 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات
أماني العزازي 1:56 م, الأثنين, 15 مارس 21 1:56 م, الأثنين, 15 مارس 21

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول.

وقال المكتب فب يان اليوم، إن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات.

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وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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بقلم أماني العزازي

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