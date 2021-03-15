25 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول.

وقال المكتب فب يان اليوم، إن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.