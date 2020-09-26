نقل وملاحة

25 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين
أماني العزازي 5:33 م, السبت, 26 سبتمبر 20 5:33 م, السبت, 26 سبتمبر 20

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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، عن أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت 25 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة سفينتين، ومتواجد علي الأرصفه 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

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وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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بقلم أماني العزازي

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