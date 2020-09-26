25 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، عن أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت 25 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة سفينتين، ومتواجد علي الأرصفه 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة.



كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .