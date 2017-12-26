25 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

بورسعيد أمانى العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئه العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى، مشيرة إلى أن أجمالى الحركة اليوم 25 سفينة. ووفق بيان، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاو

بورسعيد أمانى العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئه العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى، مشيرة إلى أن أجمالى الحركة اليوم 25 سفينة.

ووفق بيان، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات كما سجل الميناء أيضا مغادرة سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من و إلى الميناء.