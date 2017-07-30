25 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

أمانى العزازىأعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى الحركة اليوم سجل 25 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين ومغادرة 3، بالإضافة إلى وجود سفينة على الأرصفة.وأوضح بيان صادر عن الهيئة اليوم، أنه من المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما سجل ال



أمانى العزازى

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى الحركة اليوم سجل 25 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين ومغادرة 3، بالإضافة إلى وجود سفينة على الأرصفة.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة اليوم، أنه من المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول 3 سفن بضائع عامة، ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.