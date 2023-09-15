25 سبتمبر.. «راكتا للورق» تعقد جمعية عمومية غير عادية

تعقد الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” والتي تتخذ من الاسكندرية مقرا لها، جمعية عمومية غير عادية يوم 25 سبتمبر الجاري، لتحديد مصير الشركة سواء بالاستكمال أو التصفية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”المال” أن الجمعية العمومية غير العادية، ستقوم بمناقشة والتصويت حول تطبيق أحكام المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وتنص تلك المادة على أنه “إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادلة للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

وبلغت خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي نحو 51.7 مليون جنيه، والتي تشمل 40.3 مليون جنيه فوائد القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك مقابل صافي خسائر للعام السابق بلغت قيمتها نحو 90.79 مليون جنيه بانخفاض بلغ قيمته 39 مليون جنيه.

وكلفت الشركة شركة الاستشارات الهندية C2C من اعداد دراسة الجدوى الفنية والمالية لخطوط الانتاج، وانتهت الشركة من اعداد الدراسات اللازمة لخطوط الانتاج وقدمت تقريرها النهائي مؤخرا.

ونص تقرير الشركة الهندية على توريد وتركيب مصنع لب لانتاج الورق المبيض والغير مبيض من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الاشجار بطاقة انتاجية 250 طنا يوميا، وتوريد وتركيب خط انتاج لصناعة الكرتون بطاقة انتاجية 220 طن يوميا.

وكان من المقرر أن يتم ضخ استثمارات خلال العام الماضي بقرابة 713.4 مليون جنيه، لاعادة تأهيل وتطوير الالات ومعدات ومبلغ 14.1 مليون جنيه لانشاء اسوار بالاضافة الى 30 ألف جنيه للاثاث والمعدات المكتبية، بينما لم يتم صرف سوى 18.2 مليون جنيه جنيه لأسواء الشركة وعدد وأدوات مكتبية.

وبلغت خسائر الشركة المرحلة حتى مطلع أغسطس الماضي بنحو 881.4 مليون جنيه بعد فع خسائر العام السابق، بينما بلغت القروض المستحقة على الشركة خاصة لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 390 مليون جنيه.

وتم وقف انتاج الشركة منذ 25 سبتمبر 2019 لحين إعادة تأهيل مصانع الشركة وفقا الدراسة الجدوى الفنية المعدة من شركة سى تو سى.

كانت قد أكدت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال أخر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2022 ، أنها لن تضخ أموال في استثمارات بالشركة وفقا لما ورد بالجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 30 مارس 2022 و كذا المنعقدة فى 25 سبتمبر 2022.