25 % زيادة فى معدلات زيارة الأهرامات

❏ أشرف محيى: صرفنا 180 مليون جنيه على تطوير المنطقة.. والانتهاء منها أواخر العام المال ـ خاصقال أشرف محيى، مدير عام منطقة آثار الهرم، إن هناك زيادة بنسبة %25 فى معدلات زيارات المصريين والأجانب لمنطقة الأهرامات خلال الـ 6 أشهر الماضية من العام الجارى، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2016.وأ

❏ أشرف محيى: صرفنا 180 مليون جنيه على تطوير المنطقة.. والانتهاء منها أواخر العام



المال ـ خاص

قال أشرف محيى، مدير عام منطقة آثار الهرم، إن هناك زيادة بنسبة %25 فى معدلات زيارات المصريين والأجانب لمنطقة الأهرامات خلال الـ 6 أشهر الماضية من العام الجارى، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2016.

وأضاف لـ «المال»، أن أبرز الجنسيات الوافدة لزيارة الأهرامات من دول جنوب شرق آسيا، منوهاً بأن السائحين الوافدين من دول أوروبا لاتزال أعدادهم قليلة.

يذكر أن منطقة الأهرامات حققت 47 مليون جنيه، إيرادات خلال العام الماضى بزيادة 28 % مقارنة بـ36.7 مليون جنيه، فى 2015 وفقاً لبيانات أطلعت عليها «المال»، فقد زار المنطقة نحو 1.572 مليون مصرى، وأجنبى خلال العام الماضى، مقارنة بـ1.347 مليون سائح فى 2015 بزيادة 16.7 %.

وفى سياق متصل، لفت «محيى» إلى أنه تم صرف نحو 180 مليون جنيه حتى الآن، على مشروع تطوير الأهرامات ، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى 130 مليونا للانتهاء منه بالكامل، وهو ما وفرته رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً بعد اعتمادها مبلغ مليار و 72 مليون جنيه لاستكمال المشروعات الأثرية، مؤكداَ أن الانتهاء من المشروع أواخر العام الجارى.

وكان مجلس الوزراء، وافق فى أبريل الماضى، على تقديم دعم مالى لوزارة الآثار بقيمة مليار و72 مليون جنيه، بهدف الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية بمنطقة هضبة الأهرامات، واستراحة الملك فاروق، وقصر البارون، وقصر الكسان، وقصر محمد على بشبرا، والمعبد اليهودى، والمتحف اليونانى الرومانى.

وتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير الأهرامات بنحو 349 مليون جنيه، وتتولى وزارة السياحة توفير51 مليون جنيه، وهو إجمالى تكلفة إنشاء المبنى الإدارى، وبوابات التفتيش، ومركز الزوار، ومبنى الدفاع المدنى، ومنطقة التريض وخدماتها، ومدخل الفيوم، والسور المحيط بالمنطقة الآثرية، إلى جانب أعمال الطرق الداخلية والجراجات.

بدأ مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية عام 2009، وكان من المقرر الانتهاء منه فى 2012، ولكن التعثرات المالية لوزارة الآثار على مدى السنوات الماضية، أدت إلى عدم الالتزام بالجدول الزمنى.

وفى سياق متصل، عقد وزير الآثار، خالد العنانى، أول أمس، اجتماعا موسعا بالمتحف المصرى الكبير لمناقشة التطورات النهائية لأعمال تطوير منطقة أهرامات الجيزة الأثرية، ومشروع بناء المتحف المصرى الكبير قبيل افتتاحه الجزئى عام 2018.

جاء ذلك بحضور، كل من المهندس، إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية، والدكتور فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس للأمن القومى واللواء أمير السيد، مستشار الرئاسة للتخطيط العمرانى.

وأكد «العناني» أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة لكل من المشروعين باعتبارهما من أهم المشروعات القومية حالياً، مضيفاً أنه من المقرر أن تنتهى أعمال مشروع تطوير هضبة الهرم الآثرية فى نهاية 2017.

