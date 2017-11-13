25% زيادة بأرصدة شركات التمويل العقاري في 9 شهور

محمود زكي كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن زيادة أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى سبتمبر 2017 بنسبة قدرها 25%، وبقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه وذلك مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2016. وأضاف التقرير إلى أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدي الشركات بلغ حوالي 3.5 مليار جنيه، وذلك



محمود زكي

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن زيادة أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى سبتمبر 2017 بنسبة قدرها 25%، وبقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه وذلك مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2016.

وأضاف التقرير إلى أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدي الشركات بلغ حوالي 3.5 مليار جنيه، وذلك منذ بداية النشاط وحتى سبتمبر الماضي، بينما سجلت الأرصدة في سبتمبر من العام الماضي ومنذ بدء النشاط أيضًا حوالي 2.8 مليار جنيه.

وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري منذ بدء النشاط حوالي 8.2 مليارات جنيه حتى شهر سبتمبر الماضي مقابل 6.6 مليار جنيه في سبتمبر من العام الماضي وبزيادة تقدر نسبتها 24.9%.