25 جنيها سعرا مقترحا لتذكرة القطار الكهربائى «السلام – العاشر – العاصمة الإدارية»

كشف مصدر مطلع أن السعر المقترح لتذكرة القطار الكهربائي «السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة» سيتراوح من 20 إلى 25 جنيها، لكامل المسافة بطول 70 كليو مترا، تبدأ من محطة عدلى منصور التبادلية إلى نهاية المسار فى العاصمة الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن سعر تذكرة القطار تم وضعها على غرار المطبقة فى مترو الأنفاق بحيث يتم تقسيمها وفقا لعدد المحطات، ومن ثم يكون السعر منخفضا حال استخدام عدد قليل المحطات.

وأضاف لـ«المال» أن الوزارة ستوفر بديلا للتذكرة النقدية، عبارة عن كروت ذكية عليها تخفيضات، موضحا أن التعريفة الموضوعة راعت كل المواصلات المماثلة وهى أقل بكثير.

وخفضت وزارة النقل الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع، ويتم إنهاء كل الأعمال بداية سبتمبر 2021، وافتتاحه رسميًّا أمام الجمهور فى أكتوبر المقبل بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، بدلًا من مطلع 2022.

و تترقب هيئة الأنفاق، شحن أول دفعة من الوحدات المتحركة للقطار منتصف عام 2021، و تم الاتفاق مع الجانب الصينى على خفض الجدول الزمنى للتوريد إلى 6 أشهر فقط.

والدفعة الأولى ستكون 5 قطارات، وخلال فترة قريبة سيتم عقد اجتماع مع الشركات المصنعة، وممثلى شركة «أفيك» الصينية، لاختيار مسار الطريق البحرى خلال رحلة النقل.

ويقوم بنك «إكزيم» الصينى، بتمويل القطار الكهربائى بقرض ميسر قيمته 1.2 مليار دولار، سلم منها 175مليون دولار لوزارة النقل فى فبراير الماضى لاستكمال الأعمال الإنشائية.

ويمتد مسار القطار الكهربائى 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول الخط، تتضمن «عدلى منصور، والعبور، والمستقبل، والشروق 1، الشروق 2، والورش، وبدر التبادلية، و الروبيكى، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان، ويمر خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوي، وجارٍ دراسة مدِّه إلى جنوب العاصمة الإدارية الجديدة ليصل طريق القطامية، لخدمة المدينة الرياضية، كما يجرى دراسة مده شمالا وإنشاء محطة العاشر 2.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.2 مليار دولار، موزعة بواقع 700 مليون دولار لتمويل الأعمال المدنية والإنشاءات وأنظمة الاتصالات والإشارات، إضافة إلى شراء 22 قطارًا بمبلغ 500 مليون دولار.

وأبرمت وزارة النقل، فى أكتوبر الماضى، عقد صيانة الأنظمة والوحدات المتحركة للمشروع لمدة 13 سنة بإجمالى 110 ملايين دولار، وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات التى ستعمل 120 كم/ س ومقرر إنشاء أسوار بأطوال تصل إلى 140 كيلومترًا بمسار الخط.

وسيتم إنشاء 2 جراج بطاقة 1400 سيارة، الأول بجوار محطة العبور بطاقة 400 سيارة، والثانى ملحق بمحطة بدر التبادلية بطاقة استيعابية 1000 مركبة يوميًّا.