25 % ارتفاعاً فى الإقبال على شراء الخضراوات والفاكهة

الصاوي أحمدتوقع تجار خضراوات وفاكهة، ارتفاع الإقبال على الشراء بنسبة 25%، قبل عيد الأضحي مقارنة بالأيام الاعتيادية، بسبب زيادة معدلات الزيارات وإعداد الولائم بين الأسر، خلال الفترة الجارية.ووفقاً لبعض التجار في مناطق الجيزة، اليوم الأحد، فقد سجلت معظم الأسعار استقرارًا حاليًا، وسجل البلح البارحي

الصاوي أحمد

توقع تجار خضراوات وفاكهة، ارتفاع الإقبال على الشراء بنسبة 25%، قبل عيد الأضحي مقارنة بالأيام الاعتيادية، بسبب زيادة معدلات الزيارات وإعداد الولائم بين الأسر، خلال الفترة الجارية.

ووفقاً لبعض التجار في مناطق الجيزة، اليوم الأحد، فقد سجلت معظم الأسعار استقرارًا حاليًا، وسجل البلح البارحي 15 جنيهاً، والرمان 8 جنيهات، الجوافة 10، التين البرشومي 15، والبرقوق المستورد 30، والموز البلدي 10، والمانجو تتراوح بين 8 وحتى 20 جنيهًا حسب الصنف، والعنب 5.

وقال تجار: “لا تزال الأسعار مرتفعة مقارنة بالأحوال الطبيعة، رغم زيادة ضخ السلع في السوق الذي يقابلها ارتفاع في الاستهلاك خاصة في الفاكهة”.



وأكد التجار أن أسعار الطماطم بلغت 6 جنيهات، والبصل 4، والبطاطس 5، الكوسة 6، والباذنجان تراوح بين 3 و5 جنيهات، والخيار 8، والفاصوليا الخضراء بين 21 إلى 30 جنيهاً، والفلفل الألوان 12.