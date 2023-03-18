25 ألف طن.. وزير التموين: شحنة الدواجن البرازيلية تصل الأسبوع الجاري

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شحنة الدواجن البرازيلية سوف تصل الأسبوع الجاري، وذلك ضمن شحنات تم التعاقد عليها، بكمية 25 ألف طن.

وقال المصيلحي، خلال افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إن التخفيضات وصلت في المعرض إلى 30% على كافة السلع الغذائية، موجها رسالة طمأنة للمواطنين بإن إمداد السلع موجود والمخزون الاستراتيجى من السلع يتعدى 6 اشهر.

وأضاف المصيلحي، أن معرض أهلا رمضان بمدينة العاشر من رمضان يضم عدد 100 باكية “ركن”، وسجلت به أسعار اللحوم البلدي نحو 200 جنيه، بينما الدواجن بسعر 65 جنيها للكيلو، والمكرونة 300 جرام بسعر 4.5 جنيه، والأرز بسعر 14.5 جنيه، والسكر بسعر 14.5 جنيه.

وتابع المصيلحي، أنه تم التعاقد أيضا علي كميات من صدور وأوراك الدواجن البرازيلية المجمدة، بكميات تصل إلي 2000 طنًا، وسيتم طرحها قبل شهر رمضان ، وذلك في منافذ أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية.

وأشار المصيلحي إلى إنه يتم ضخ اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفقاً لاحتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية ويتم تغطية منافذ الشركة القابضة والتي تقل أسعارها عن السوق المحلية بنسبة 50٪.