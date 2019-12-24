25 ألف طن صادرات مصر من الفراولة منذ بداية 2019

سجلت صادرات الفروالة المصرية إلى الأسواق الأجنبية والعربية 25 ألف طن خلال الفترة من الأول من يناير إلى 20 ديسمبر الجاري.

أكد أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى لـ«المال»، أن كمية الصادرات من الفراولة جيدة، وإن كانت أقل من العام الماضى نتيجة تراجع الإقبال على التسويق للتصدير بعد تراجع الأسعار، ورفض بعض المزارعين السياسة السعرية للمصدرين.

أوضح العطار أن حجم الصادرات الزراعية من 1 يناير إلى 20 ديسمبر 2019، اقتربت من 5.4 مليون طن من الخضروات والفاكهة المتنوعة، التى تشمل الموالح، والبطاطس، والبصل، والثوم وغيرها.

وتسعى وزارة الزراعة ممثلة فى إدارة مكافحة الآفات الزراعية لتطبيق المكافحة الحيوية على مساحات أكبر من محصول الفرولة بعد تطبيقها على 600 فدان من المحصول.

يذكر أن وزارة الزراعة تستهدف تطبيق المكافحة الحيوية على المحصول بشكل كامل خلال الأعوام المقبلة للتوافق مع المعايير الأوروبية والعالمية نحو الزراعة العضوية، وتبلغ مساحة محصول الفرولة 30 ألف فدان تقع فى القليوبية والبحيرة والشرقية وتزرع الفراولة فى سبتمبر من كل عام.

أكد أمين عبد الحليم، مدير إدارة مكافحة الآفات الزراعية أن لجان المكافحة قامت بعلاج مساحة 600 فدان بمحصول الفراولة بمركزى شبين القناطر وطوخ، باستخدام المفترس الأكاروسى وهو أول محصول يخضع لمعايير المكافحة الحيوية.

أوضح أن هذة المفترسات الطبيعية يتم ترتيبها من خلال وحدة إنتاج بدائل المبيدات على محصول الفراولة لمكافحة العنكبوت الأحمر العادى ذو البقعتين.

أكدت وزارة الزراعة فى تقرير سابق لها أنه تم تكثيف البرامج التدريبية للمزارعين التى من شأنها المساهمة فى ترشيد استخدام المبيدات، وتطبيق سياسات واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية ورفع المستوى المعرفى للاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، وحث أصحاب المصلحة للمشاركة فى هذه البرامج التدريبية كضريبة مجتمعية تدفعها، وتم تدريب 17000 مزارع ومهندس زراعى منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه، على الاستخدام الأمثل للمبيدات وترشيد استهلاكها.