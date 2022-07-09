25 ألف زائر تستقبلهم حديقة الحيوان و6500 رأس ماشية بالمجازر الحكومية

واصلت الأجهزة الخدمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خدماتها، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

وأشارت الوزارة إلى فتح كافة الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة، بالمحافظات المختلفة، وعلى رأسها حدائق الحيوان والأورمان والأسماك، أبوابها أمام الجمهور منذ ساعات مبكرة من صباح أول أيام العيد، وتقديم كافة الخدمات والوسائل الترفيهية لهم، وتوفير كافة سبل الراحة للزائرين، للاستمتاع بقضاء إجازة العيد، حيث بلغ إجمالي عدد زوار حديقة الحيوان بالجيزة خلال اليوم الأول للعيد حوالي 25 ألف زائر.

فيما أعلنت الوزارة عن أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، استقبلت خلال اليوم الأول للعيد حوالي 6514 رأس من الأضاحي المختلفة: البقرى، الجاموسي، الجمال، الأغنام ، والماعز،حيث تم تقديم خدمات الذبح للمواطنين بالمجان، تحت اشراف بيطري متكامل، للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع، والحفاظ على البيئة.

وفي سياق متصل واصلت غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي، التواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

كما تواصل معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس العمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قد اعلنت استقبال شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و ١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠، على مدار الساعة.