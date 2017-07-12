25 ألف جنيه تراجعًا لمازدا 2.. وتأرجح مازدا 3

شهد سعر السيارة مازدا 2، تراجعا بقيمة 25 ألف جنيه لجميع الفئات؛ بنسب انخفاض تراوحت بين 7,8 و8,4%؛ فيما تأرجحت مازدا 3 بين الصعود لبعض الفئات والانخفاض لأخرى.

ووفق القوائم السعرية لشركة جي بي أوتو “غبور أوتو”؛ فقد انخفض سعر الفئة الأولى من مازدا 2 من 297 ألف جنيه خلال يناير 2017 إلى 272 ألف؛ وفق أسعار يوليو الحالى؛ بنسبة تراجع 8,4% كما هبطت النسخة الـ RED SOUL من هذه الفئة من 300 الف جنيه إلى 275 ألف بنسبة 8,3%.

أما الفئة الثانية من السيارة فقد تراجعت من 314,5 ألف جنيه إلى 289,5 ألف بواقع 7,9% ، كما هبط سعر النسخة الـ RED SOUL من 317,5 ألف جنيه إلى 292,5 ألف بنسبة 7,9%.

وقد بلغت نسبة التراجع بالفئة الأعلى من السيارة 7,9% مسجلة 291,5 ألف جنيه خلال يوليو الجاري مقابل 316,5 ألف فيما تراجعت النسخة الـ RED SOUL منها بواقع 7,8% ليسجل سعرها 294,5 ألف جنيه مقابل 319,5 ألف.

وشهدت أسعار السيارات صعودًا كبيرا خلال العام الماضي؛ مما أدى لحالة من الركود؛ دفعت الوكلاء لتخفيضات كبيرة بحلول فبراير 2017؛ بدافع من تراجع الدولار.

أما مازدا 3؛ فتراوحت فئاتها بين الصعود والتراجع؛ إذ تراجعت الفئة الأولى بواقع 12 ألف جنيه بنسبة 3,4% لتسجل 339 ألف مقابل 351 ألف؛ فيما سجلت النسخة الـ RED SOUL منها تراجعا بنسبة 3,1% بواقع 11 ألف جنيه لتبلغ 343 ألف جنيه مقابل 354 ألف.

في المقابل صعد سعر الفئة الثانية بواقع 4500 جنيه لتصل 394 ألف جنيه مقابل 389,5 الف بنسبة ارتفاع 1,1%؛ فيما سجلت النسخة الـ RED SOUL منها ارتفاعا بواقع 5500 جنيه بنسبة 1,4% لتصل 398 ألف جنيه مقابل 392,5 ألف.

وارتفعت الفئة الثالثة من مازدا 3 بواقع 5 آلاف جنيه بنسبة 1,3% لتصل 398 ألف جنيه مقابل 393 ألف؛ كما ارتفعت النسخة الـ RED SOUL منها بواقع 8 آلاف جنيه بنسبة صعود 2% لتسجل 402 ألف جنيه مقابل 396 ألف.

وخلال أبريل الماضي؛ طرحت شركة جي بي أوتو “غبور” النسخة المعدلة “Facelift” من مازدا 3 في السوق المحلية لأول مرة؛ بأسعار كانت تتراوح حينها بين 334,9 و397,9 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالى التغيرات بأسعار مازدا 2 ومازدا 3 خلال النصف الأول من العام الحالى:

مسلسل الطراز سعر يناير 2017 بالألف جنيه سعر يوليو 2017 بالألف جنيه قيمة التغير بالألف جنيه نسبة التغير % 1 مازدا 2 سكاي أوتوماتيك إنتري 297 272 -25 -8,4 2 مازدا 2 سكاي أوتوماتيك إنتري (RED SOUL) 300 275 -25 -8,3 3 مازدا 2 سكاي أوتوماتيكCORE 314,5 289,5 -25 -7,9 4 مازدا 2 سكاي أوتوماتيكCORE (RED SOUL) 317,5 292,5 -25 -7,9 5 مازدا 2 هاتشباك سكاي أوتوماتيك CORE 316,5 291,5 -25 -7,9 6 مازدا 2 هاتشباك سكاي أوتوماتيك CORE (RED SOUL) 319,5 294,5 -25 -7,8 7 مازدا 3 سيدان الفئة الأولى 351 339 -12 -3,4 8 مازدا 3 سيدان الفئة الأولى (RED SOUL) 354 343 -11 -3,1 9 مازدا 3 سيدان الفئة الثانية 389,5 394 4,5 1,1 10 مازدا 3 سيدان الفئة الثانية (RED SOUL) 392,5 398 5,5 1,4 11 مازدا 3 سيدان الفئة الثالثة 393 398 5 1,3 12 مازدا 3 سيدان الفئة الثالثة (RED SOUL) 396 402 8 2

إعداد “المال” المصدر: القوائم السعرية لمازدا