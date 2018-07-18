25 ألف جنيه أعلى سعر للمتر التجاري في 15 مايو

محمود زكيقال المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن الجهاز نجح في بيع 13 محلًا تجاريًا، وذلك خلال المزاد الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي.وأضاف همام، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن أعلى سعر للمتر التجاري بالمدينة سجل 25 ألف جنيه، بينما بلغ أقل سعر 12 ألف جنيه.وأوضح أن سعر المتر بالم

محمود زكي

قال المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن الجهاز نجح في بيع 13 محلًا تجاريًا، وذلك خلال المزاد الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي.



وأضاف همام، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن أعلى سعر للمتر التجاري بالمدينة سجل 25 ألف جنيه، بينما بلغ أقل سعر 12 ألف جنيه.



وأوضح أن سعر المتر بالمدينة يشهد زيادة تدريجية من خلال المزادات التي يقوم بإجرائها الجهاز من فترة لأخرى.



ولفت همام إلى أن الزيادة في أسعار المتر تأتي نتيجة التنمية الشاملة بالمدينة، وذلك مع تنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية على مدار السنوات الماضية.



وتقع المدينة جنوب شرق مدينة حلوان الصناعية، وعلى بعد 35 كم من القاهرة يحدها غربًا الأوتوستراد الرئيسي مصر الجديدة – حلوان، إذ تعتبر إحدى مدن الجيل الأول وتم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم (119) لعام 1978.