25 ألف جنيه أعلى سعر للمتر التجارى بأكتوبر

رضوى عبد الرازقانتهى جهاز مدينة 6 أكتوبر، من بيع 12 محلا تجاريا، وصيدلية، بالمزاد العلنى، بأسعار تراوحت بين 9 الاف الى 25 ألف جنيه للمتر.وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز المدينة، إن المحال بمناطق «إبنى بيتك 6»، وجنوب الأحياء السكنية، ومنطقة الإسكان الحر، والحى العاشر، ومنطقة إسكان

رضوى عبد الرازق

انتهى جهاز مدينة 6 أكتوبر، من بيع 12 محلا تجاريا، وصيدلية، بالمزاد العلنى، بأسعار تراوحت بين 9 الاف الى 25 ألف جنيه للمتر.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز المدينة، إن المحال بمناطق «إبنى بيتك 6»، وجنوب الأحياء السكنية، ومنطقة الإسكان الحر، والحى العاشر، ومنطقة إسكان الشباب، مشيرا إلى أنها شهدت ارتفاعات سعرية ملحوظة، خاصة بمنطقة «إبنى بيتك 6»، بنسبة %150، مقارنة بأخر مزاد.

كما أشار إلى أنه جرى بيع 5 محلات بالمنطقة الأخيرة، بمساحات 33 إلى 34 مترا، وتراوحت أسعار المتر بين «9000 – 12.5» ألف جنيه، وكان سعره فى مزاد العام الماضى نحو 5000 جنيه.

وأضاف أن منطقة جنوب الأحياء شهدت بيع 4 محلات، تراوحت أسعار المتر بها بين (13 – 15.2) ألف جنيه، وتم بيع محل بالحى العاشر بسعر 10.5 ألف جنيه للمتر، والصيدلية بسعر 25 ألف جنيه للمتر، وتبلغ مساحتها 47 متراً.

كما لفت إلى بيع 2 محل بمنطقة إسكان الشباب، بسعر للمتر تراوح بين «11 – 15» ألف جنيه.

وتشهد الوحدات التجارية بمنطقة 6 أكتوبر، ارتفاعات سعرية ملحوظة مؤخرا، وكان الجهاز قد انتهى الشهر الجارى من بيع 7 محال، وصيدلية، بمساحات 20 و40 مترا، خلف مشروع دار مصر، بأسعار تراوحت بين «55.5 – 84» ألف جنيه للمتر.