بورسعيد أمانى العزازى كشف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تقدم 25 ألف بورسعيدي تقدموا للعمل في حقل ظهر الذي اكتشفته مصر مؤخرا. جاءت تصريحات المحافظ خلال لقائه اليوم بالدكتور أحمد درويش نائب وزير الاسكان للعشوائيات وصابر سليمان نائب وزير الهجرة. وأوضح أن المحافظة بصدد التن



بورسعيد أمانى العزازى

كشف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تقدم 25 ألف بورسعيدي تقدموا للعمل في حقل ظهر الذي اكتشفته مصر مؤخرا.

جاءت تصريحات المحافظ خلال لقائه اليوم بالدكتور أحمد درويش نائب وزير الاسكان للعشوائيات وصابر سليمان نائب وزير الهجرة.

وأوضح أن المحافظة بصدد التنسيق مع وزارتى الهجره والاسكان لتاهيل المناطق الأكثر احتياجا بعد الانتهاء من إعلان بورسعيد خاليه من العشوائيات

ولفت الغضبان إلى أن برنامج لتدريب وتأهيل الشباب للعمل بصدد تنفيذه حاليا

وقال: “خصصنا ١٢٠٠ فرصة تدريبية كمرحلة أولى بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبالتدريب على ٢٠ تخصص”

وأضاف أن المحافظة أعدت حصرا شاملا بفرص العمل المتاحة و المتعطلين كذلك عن العمل.

وأشار إلى أن ٢٥ ألف طلب تقدم بها أبناء بورسعيد للتوظيف بحقل ظهر الذي يقوم حاليا بإعداد هيكله الإدارى تمهيدا لاستكمال الوظائف المطلوبه بالمشروع.

وقال المحافظ إن ٤ شركات خدمات عامله بالمشروع تحتاج مزيد من العماله الادارية والفنية، مشيرا إلى وعد وزير البترول بتوظيف أبناء بورسعيد فى المشروع