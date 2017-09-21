25 ألفًا خصومات تويوتا إيجيبت بمعرض أوتوماك فورميلا

شريف عيسى أعلنت شركة تويوتا إيجيبت عن أسعار الجيل الثالث الجديد كليًّا من طراز ياريس هاتش باك، والمستوردة من مصانع تويوتا العالمية بفرنسا، التى كُشف النقاب عنه للمرة الأولى خلال الدورة الحالية من معرض أوتوماك فورميلا.وسعرت تويوتا إيجيبت ياريس المزودة بمحرِّك سعة 1 لتر مانيوال، قوة 68 "حصا

شريف عيسى

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت عن أسعار الجيل الثالث الجديد كليًّا من طراز ياريس هاتش باك، والمستوردة من مصانع تويوتا العالمية بفرنسا، التى كُشف النقاب عنه للمرة الأولى خلال الدورة الحالية من معرض أوتوماك فورميلا.





وسعرت تويوتا إيجيبت ياريس المزودة بمحرِّك سعة 1 لتر مانيوال، قوة 68 “حصان”، بـ230 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة المزودة بمحرك 1.5 لتر أوتوماتيك بقوة 110 “حصان” بـ318 ألف جنيه.

كما أعلنت الشركة عن خصومات تصل إلى 15 ألف جنيه على طراز ياريس سيدان، و25 ألف جنيه على طراز C-HR بمناسبة المعرض.

ووفقًا للقائمة السعرية لطرازات تويوتا، بلغ سعر كرولا فئة مانيوال 300 ألف، فيما تراوحت أسعار الأوتوماتيك منها ما بين 352 و412 ألف جنيه لموديلات 2018.

أما فوتشنر فبلغ سعر فئة 4*2 والمدعومة بمحرك سعة 2.7 لتر، 925 ألفًا، فيما بلغ سعر فئة 4*4 والمزودة بمحرك 2.7 لتر، مليون جنيه، بينما بلغ سعر فوتشنر والمزودة بمحرك 4000 سى سى، 1.135 مليون جنيه.

وعن طراز ياريس سيدان بلغ سعرها خلال أيام المعرض 340 ألف جنيه، بدلًا من 355 ألفًا، أما طراز C-HR فتراوح سعرها بين 376 و563 ألف جنيه، بعد أن كانت تتراوح بين 491 و587 ألف جنيه.

وسعرت تويوتا أفنزا بقيمة 375 ألف جنيه، والمزودة بمحرك 1500 سى سى بقوة 104 “حصان”.