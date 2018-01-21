249 مليار جنيه حصيلة ضريبية خلال النصف الأول من العام بزيادة 62%

مها أبوودن:كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الإيرادات الضريبية حققت زيادة بنسبة 62% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2017\2018، بقيمة 249 مليار جنيه.وقال المنير خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية، إن ضرائب الدخل زادت بنسبة 41%، وحققت 103 مليارات جنيه، فيما ز

مها أبوودن:

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الإيرادات الضريبية حققت زيادة بنسبة 62% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2017\2018، بقيمة 249 مليار جنيه.

وقال المنير خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية، إن ضرائب الدخل زادت بنسبة 41%، وحققت 103 مليارات جنيه، فيما زادت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 83% وحققت 21 مليار جنيه.

وأشار المنير إلى أن حصيلة الضريبة العقارية زادت بنسبة 70%، وحققت 1.6 مليار جنيه، فيما حققت الجمارك زيادة فى الحصيلة بنسبة 44%، وحققت 15 مليار جنيه.