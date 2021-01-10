247 مليونا تعويضات بإدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية خلال 2020

أعلنت مصلحة الجمارك عن أن المحاضر المحررة بمعرفة إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالمنطقة الوسطى والجنوبية برئاسة أحمد عيد الحلو مدير الإدارة خلال عام 2020، عدد 34 محضر تهريب وتبديد جمركي لأصناف تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ، وتم رفضها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكانت معظم الأصناف المرفوضة التى تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ مشمول هذه المحاضر عبارة عن (أحذية ، شنط، أقمشة، أدوات منزلية، أدوات كهربائية، لعب أطفال).

وبلغت قيمة هذه الأصناف المرفوضة والمحرر عنها هذه المحاضر بمعرفة إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالمنطقة الوسطى والجنوبية 82 مليونا و484 ألفا و64 جنيها، فيما بلغ إجمالي التعويضات المستحقة عن تلك المحاضر المحررة حوالى 247 مليونا و452 ألفا و193 جنيها.

وتم مراجعة وفحص وتحرير تلك المحاضر بمعرفة كلا من السادة ناصر خلف ناصر، ممدوح يوسف ذكا، إسلام أحمد شكرى، نانى صبرى راشد، محمود كامل عابد، عادل عبد الفتاح، عمرو عابدين، وليد والى برئاسة سهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.