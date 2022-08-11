247 سفينة تستقبلها موانئ المنطقة الشمالية لقناة السويس خلال يوليو

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن حركة تداول السفن بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت خلال شهر يوليو الماضي إجمالي حمولات بلغ 3,812,377 طنا كطاقة محققة، وعدد حاويات 366,065 حاوية مكافئة من خلال استقبال 247 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 63 سفينة حاويات بطاقة محققة 368,808 طن وعدد حاويات 51,399 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 6 سفن بضائع عامة، وعدد 3 سفن صب سائل، وسفينتي “رورو”، و سفينة ملح فضلا عن استقبال عدد 27 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يوليو 121 سفينة حاويات وعدد 8 سفن كلينكر وسفينتي أسمنت وسفينتي قمح و4 سفن ملح بطاقة محققة 3,420,597 طن وعدد حاويات 314,666 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري 8 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 22,972 طن، وهو ما يعكس حجم التطوير الذي يشهده ميناء العريش.