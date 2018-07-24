246 مليون جنيه تكلفة أعمال المرافق بأسيوط الجديدة

المال- خاص أكد المهندس ياسرعبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن تكلفة تنفيذ أعمال المرافق بالمدينة بلغت 246 مليون جنيه، والتى تشمل أعمال الطرق وشبكات مياه وصرف صحى، وكذلك أعمال البنية التحتية بالمدينة، وأنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح وسيتم الطرح قريبا.و

المال- خاص



أكد المهندس ياسرعبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن تكلفة تنفيذ أعمال المرافق بالمدينة بلغت 246 مليون جنيه، والتى تشمل أعمال الطرق وشبكات مياه وصرف صحى، وكذلك أعمال البنية التحتية بالمدينة، وأنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح وسيتم الطرح قريبا.

وأضاف – فى تصريحاته لـ «المال» – أن إجمالى عدد وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدينة 11928 وحدة، تم الانتهاء منها بالكامل وتم تحصيلها لهيئة المجتمعات العمرانية، وحاليا فى مرحلة الوحدات للأهالى تباعا.

وأوضح أن المدينة تتغذى حاليا من مياه النيل عن طريق مأخذ ومحطة تنقية بطاقة 52 ألف م3 فى اليوم، وسيتم تجميع مياه الصرف الصحى الناتجة من المدينة على محطة أبنوب الفتح التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى كحل دائم، كما تم تنفيذ شبكة مياه بطول 364 كم، وتم تنفيذ شبكات صرف صحى بطول 260 كم.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 30.3 ألف فدان، وتجاوز إجمالى الاستثمارات المنفذة بالمدينة الـ 3 مليارات جنيه، بواقع 1.6مليار جنيه بقطاع الإسكان، و1,9 مليار جنيه بقطاع المرافق، و380.7مليون بقطاع الخدمات، و25.4 مليون بقطاع الزراعة.