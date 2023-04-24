243 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن تستقبلها موانئ «شمالية قناة السويس» خلال مارس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية سجلت حركة تداول للسفن، خلال شهر مارس الماضي، بإجمالي حمولات بلغ 4,443,508 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 341,545 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 243 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية، استقبل 32 سفينة حاويات، بطاقة محققة 466,482 طن، وعدد حاويات 36,576 حاوية مكافئة،

كما استقبل الميناء 7 سفن سياحية، و14 سفينة بضائع عامة، و7 سفن صب سائل، وسفينة رورو وسفينتين “ساحلي”، فضلًا عن استقبال عدد 41 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر نفسه.

وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد، خلال شهر مارس، عدد 112 سفينة حاويات، وعدد 19 سفينة كلينكر، وسفينتي أسمنت، بطاقة محققة 3,952,981 طن، وعدد حاويات 304,969 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري 6 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية، بطاقة محققة بلغت 24,045 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة المقبلة، بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن.

وذكر البيان الصادر عن المنطقة أن الهيئة دائمًا على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها.