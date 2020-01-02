241 مليار جنيه تعاملات «المؤسسات» فى البورصة

«المجموعة المالية» استحوذت على 35.1% منها

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تصدرت المجموعة المالية للسمسرة ترتيب شركات السمسرة لعام 2019 من حيث تعاملات المؤسسات، واستحوذت على حصة تقدر بنحو %35.1 تعادل 84.642 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى تعاملات المستثمرين المؤسسات فى البورصة المصرية «السوق الرئيسية – بورصة النيل- خارج المقصورة» نحو 241.296 مليار جنيه.

وفى مركز الوصافة جاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة بتداولات منفذة لصالح المؤسسات بقيمة 29.195 مليار جنيه بحصة سوقية %12.1 وثالثة حلت هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 24.229 مليار جنيه بحصة %10.

وجاءت فى المركز الرابع شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 16.374 مليار جنيه بحصة %6.8 وخامسة حلت «بلتون» بقيمة 15.939 مليار جنيه وحصة سوقية %6.6.

وفى المركز السادس سجلت «فاروس» تداولات منفذة بقيمة 10.825 مليار جنيه بحصة سوقية %4.5 تلتها إتش سى لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية %3.6 تمثل تداولات للمؤسسات بقيمة 8.619 مليار جنيه.

وحلت فى المركز الثامن شركة إتش إس بى سى سيكيوريتيز بتداولات قيمتها 8.592 مليار جنيه وحصة سوقية %3.6، ومن خلفها جاءت «نعيم» للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 4.550 مليار جنيه بحصة سوقية %1.9 وعاشرة حلت «مباشر» بتعاملات قدرها 3.941 مليار جنيه بحصة سوقية %1.6.