2400 سيارة حصيلة «فولكس فاجن مصر» العام الماضى

تمكنت شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى فى مصر، من بيع 2400 سيارة خلال عام 2019، مقابل 1850 وحدة تم تسليمها فى 2018، وارتفاع مبيعات قطاعيها الملاكى والتجارى بمعدل يقترب من %30.

مها نجار: نسعى لتقديم 4 موديلات جديدة فى 2020.. أبرزها باسات وجولف

قالت مها نجار، مدير تسويق ومبيعات فولكس فاجن بالشركة، إن نمو مبيعاتنا فى مصر يعود فى الأساس إلى عاملين، الأول تطبيق سلطات الجمارك المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، وما تبعها من تراجع أسعار السيارات المستوردة بالكامل من أوروبا بعد إعفائها من الرسوم الجمركية.

وتابعت: كما أن إعادة تفعيل وكالة فولكس فاجن للسيارات التجارية ساهم بشكل كبير فى دفع حركة مبيعات العلامة الألمانية فى السوق المحلية، بعد أن تمكنت من تقديم 4 موديلات مختلفة للمرة الأولى بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات هى فولكس فاجن كادى، وكرفال، وترنسبورت، ومالتى فان.

كان محمد مراد، مدير قطاع فولكس فاجن التجارية بالشركة، قد أعلن فى وقت سابق عن تمكن المصرية وأوتوموتيف من بيع 650 وحدة من موديلات العلامة الألمانية التجارية على مدار 2019.

وأشارت نجار إلى أن فولكس فاجن ملاكى كانت مؤهلة لتحقيق طفرة فى أداء مبيعاتها خلال العام الماضى، بعد تطبيق زيرو جمارك على موديلاتها، إلا أن عدة عوامل تسببت فى خفض نموها.

وأوضحت أن من أبرز تلك العوامل اعتماد فولكس فاجن ملاكى على طراز واحد فقط فى المبيعات خلال أول تسعة أشهر من العام الماضى، وهو باسات التابع لفئة السيارات السيدان، إضافة لتأخر تقديم تيجوان إلى الربع الأخير من 2019.

وأشارت نجار إلى أنه رغم المطالب المستمرة من وكيل فولكس فاجن مصر بتوفير تيجوان، إلا أن الشركة الأم استقرت على تأخير توريد احتياجات السوق المحلى فى سبيل سد احتياجات الأسواق الرئيسية، فى إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية.

وتابعت، ومع بدء توافر فولكس فاجن تيجوان، التابعة لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUVs، تم تسليم الدفعة الأخيرة من باسات، على أن يتم توريدها بالتحسينات التى طرأت عليها عالميًا Face lift، بحلول مارس 2020 على أقصى تقدير.

وعن مدى إمكانية طرح الجيل الثامن من فولكس فاجن جولف، قالت نجار إن الشركة تسعى لتقديم 4 موديلات جديدة خلال العام الحالى، ضمن مساعيها لزيادة حصتها السوقية، بهدف الاستفادة من الامتيازات الجمركية التى باتت تتمتع بها، وهي: باسات face Lift، وجولف، إلى جانب طرازين آخرين بمحركات كبيرة سعة 2000 سى سى، هما أرتيون، وطوارق.

وأشارت إلى أن تطبيق زيرو جمرك سمح للمصرية التجارية وأوتوموتيف بالتفاوض مع فولكس فاجن العالمية لتقديم الجيل الجديد من السيارة جولف التابعة لفئة الهاتش باك الشبابية، خلال العام الحالى، بأسعار ملائمة تتناسب مع السوق المحلية، وتوقعت أن يشهد السوق ، لجذب شريحة جديدة من العملاء.

وكانت المصرية وأوتوموتيف قد كشفت النقاب عن فولكس فاجن أرتيون للمرة الأولى فى السوق المحلية خلال فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، الذى أقيم فى سبتمبر 2018.

وجاءت السيارة مدعومة بمحرك تيربو بسعة 1500 سى سى، بقوة 150 «حصان».

وبحسب البيانات الصادرة عن تقرير منفذ إسكندرية الجمركى خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضى، تمكنت المصرية التجارية وأوتوموتيف من الإفراج عن 1740 سيارة من فولكس فاجن، مع العلم بأن طراز باسات تصدر قائمة الموديلات الأعلى استيرادًا من العلامة الألمانية.

واستحوذت فولكس فاجن على حصة بلغت %1.8 من عدد السيارات الواردة للسوق المحلية خلال تلك الفترة، مع العلم بأن إجمالى الركوب المفرج عنها خلال 2019 سجل 97 ألفًا، و801 سيارة.