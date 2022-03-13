اقتصاد وأسواق

240 عارضا يشاركون فى معرض «الزهور2022» بحديقة الأورمان

الزراعة : يفتح أبوابه أمام الجمهور 9-3 مساء حتى 31 مارس بحديقة الأورمان بالجيزة
الصاوي أحمد 1:42 م, الأحد, 13 مارس 22 1:42 م, الأحد, 13 مارس 22

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يشهد معرض الزهور 2022 بحديقة الاورمان اقبالا المواطنين على فاعليات المعرض السنوي في دورته ال 89 ومستمر حتى نهاية الشهر بمشاركة 240 عارضا من منتجي الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الحدائق بالاضافة الى منافذ بيع السلع الغذائيه وشهر رمضان.

وأكد أحمد ابراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة في تصريحات صحفية له أن معرض زهور الربيع يفتح أبوابه أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء حتى 31 مارس بحديقة الأورمان بالجيزة.

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وتستضيف الحديقة كل عام معرض زهور الربيع، وهو المعرض السنوى الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، والذى تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

ويضم المعرض أكثر من 240 عارضا فى مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصباروكذلك بعض منافذ بيع السلع الغذائية بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى‏.

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يذكر أن المعرض يأتى هذا العام تزامنا مع استضافة مصر إلى قمة المناخ cop27، حيث تشجع الدولة الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لتخفيض نسبة التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية مطالبا العارضين، ومنتجى نباتات الزينة والزهور بالمشاركة فى تجميل المحافظات انطلاقا من مسئوليتهم الاجتماعية في خدمة الوطن.

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بقلم الصاوي أحمد

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