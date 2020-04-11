240 ألف فدان.. أسيوط : الانتهاء من تجهيز 27 شونة وصومعة لاستلام الأقماح من المزارعين

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات، وتجهيز 27 مركز تجميع تشمل “الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع” بالمحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين فور انطلاق موسم الحصاد، وتوريد القمح المحلى اعتباراً من 15 إبريل الجاري ولمدة ثلاثة اشهر حتى 15 يوليو 2020 .

وأضاف محافظ أسيوط، فى بيان اليوم، إن إجمالى المساحة المزروعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 240 ألفا و909 فدادين بمختلف القرى والمراكز بزيادة كبيرة على العام الماضى.

مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكلف محافظ أسيوط مسئولي الزراعة والتموين بالاستمرار في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين بمختلف القرى والمراكز والمدن للاستعداد لاستلام الكميات الموردة من القمح وتفادي أي عقبات وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة للتخفيف عن المزارعين وعدم انتظارهم كثيرا أمام الشون.

كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

وأشار المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 240 الفا و909 فدادين بالمقارنة بالعام الماضى 2019 حيث بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى 229 ألفا و84 فدانا فقط.

لافتا الى الانتهاء من تجهيز 27 صومعة وهنجر وشونة اسمنتية ومركز تجميع باجمالى سعة تخزينية بلغت 144 الفا و720 طنا.

لافتا إلى تسكين مهندس زراعي في كل صومعة وشونة لمتابعة عملية التوريد وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي 15 يوليو القادم.

من جانبه، أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ان أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 والتى اعلنها وزير التموين فى مؤتمر صحفى يعد اعلى من سعر العام الماضى وذلك مراعاة لمتطلبات الفلاح المصرى والارتقاء بالزراعة الوطنية وذلك على النحو التالي، 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

واوضح أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة لافتا الى ان موسم توريد القمح المحلي اعتباراً من 15 ابريل الجاري ولمدة ثلاثة اشهر حتي 15 يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، وفى شهر رمضان من 9 صباحا حتي الرابعة عصراً، ومن بعد الإفطار حتي 11 مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة عملية التوريد.