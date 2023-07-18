240 ألف سائح أوكراني زاروا مصر العام الماضى

قال إيجور ديدينكو رئيس قسم التجارة والاقتصاد لدى سفارة أوكرانيا بالقاهرة إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على قطاع السياحة بين القاهرة وكييف.

وأشار إلى أنه فى فترة ما قبل الحرب كان السياح الأوكرانيين أول من عاد إلى مصر فى عام 2021 بعد جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى بلوغ عدد السياح الذين زاروا المقاصد المصرية فى تلك الفترة 1.4 مليون شخص.

وتابع فى تصريحاته لـ«المال» أنه بعد اندلاع الحرب كان هذا الرقم 240 ألفًا فقط فى العام الماضى ، أما حاليًا فان نسبة منخفضة للغاية من الأوكرانيين لديهم فرصة زيارة مصر لأغراض سياحية بسبب عدم وجود اتصالات جوية مباشرة بين القاهرة وكييف.

وقال إن الخطوط الجوية الأوكرانية تعمل مع الدول الأوروبية على طرق بديلة لمواطنى بلاده الراغبين فى المجيء إلى مصر عبر مولدوفا وبولندا ودول أخرى.

ولفت إلى أنه من الإجراءات التى يمكن أن تتخذها الحكومة المصرية والتى تزيد من عدد السياح الأوكرانيين تتمثل فى عروض خاصة للترفيه للأطفال المتأثرين بالحرب وهى إجراءات مهمة للغاية.