24.9 % ارتفاعًا فى التمويل العقارى خلال 9 أشهر

المال - خاص كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، أن نشاط التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ ما قيمته 8.2 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار خلال الفترة المناظرة من العام السابق بارتفاع قدره 24.9%. وقال عمران في بيان صدر عن الهيئة اليوم إن إ

المال – خاص

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، أن نشاط التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ ما قيمته 8.2 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار خلال الفترة المناظرة من العام السابق بارتفاع قدره 24.9%.

وقال عمران في بيان صدر عن الهيئة اليوم إن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر سبتمبر2017 سجلت 3.5 مليار جنيه بزيادة 24.6% عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت قيمة إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري منذ بداية النشاط 1.08 مليار جنيه.

وأشار عمران إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 49.5% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.

كما بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 193 بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة بـ 187 بنهاية الشهر نفسه في العام السابق عليه، وعدد شركات التقييم العقارى 4 شركات.