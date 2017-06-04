24.8 % نموًا في حصيلة جمارك السيارات بالإسكندرية

كشفت بيانات عن مصلحة الجمارك -حصلت عليها “المال”- عن نمو حجم الحصيلة الجمركية من السيارات بنسبة 24.8%، لتبلغ 2.6 مليار جنيه، خلال الفترة الممتدة من يناير حتي مايو الماضي، عبر منفذ جمارك سيارات الإسكندرية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت 2.1 مليار جنيه.

في المقابل، تراجعت حجم واردات السيارات المفرج عنها بنسبة 56.9 %، لتبلغ 19 ألفًا و945 سيارة، بقيمة بلغت 4.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 46 ألفًا و370 وحدة، بقيمة 4.5 مليار جنيه.

وقفزت حجم الإعفاءات الجمركية عن تلك السيارات المفرج عنها عبر منفذ جمارك الإسكندرية، بنسبة 73.4%، لتصل إلى مليار و409 مليونًا و546 ألف جنيه، مقارنة بنحو 812 مليونًا و857 ألف جنيه.

وأرجع مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، تراجع حجم الواردات من السيارات، إلى تراجع الطلب علي الشراء من جانب المستهلكين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السيارات، مؤكدًا هبوط واردات السيارات بنسبة 70% خلال الفترة الحالية، مقارنة بما قبل قرار “تعويم الجنيه”.

وتوقع المصدر، انكماش حجم واردات السيارات المستوردة من الخارج، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وانخفاض حجم الإقبال على الشراء، خاصة في ظل صعود أسعار السيارات.

تجدر الإشارة إلي أن منفذ جمارك سيارات الإسكندرية، يعتبر الميناء الرئيسى فى الإفراج عن النسبة الأكبر من عدد المركبات، لتمثل نسبة 70%، بخلاف عدد المنافذ الجمركية الأخرى.

ويوضح الجدول التالى، إحصائية جمارك السيارات المفرج عنها عبر منفذ جمارك الإسكندرية، خلال الفترة من يناير حتي مايو من 2016 و2017:

