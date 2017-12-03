24 مليون دولار استثمارات سيسكو فى مبادرات المسئولية المجتمعية

محمود جمالبلغ حجم استثمارات شركة سيسكو لحلول الاتصالات فى مبادرات المسئولية المجتمعية منذ دخولها السوق المصرية فى عام 1999 وحتى الآن 24 مليون دولار.وقال أيمن الجوهرى، مدير عام شركة سيسكو لحلول الاتصالات بمصر، إن استراتيجيتها تستهدف التركيز على 3 محاور رئيسية، هى منتجات البنية التحتية، وتتضمن أجه

محمود جمال

بلغ حجم استثمارات شركة سيسكو لحلول الاتصالات فى مبادرات المسئولية المجتمعية منذ دخولها السوق المصرية فى عام 1999 وحتى الآن 24 مليون دولار.

وقال أيمن الجوهرى، مدير عام شركة سيسكو لحلول الاتصالات بمصر، إن استراتيجيتها تستهدف التركيز على 3 محاور رئيسية، هى منتجات البنية التحتية، وتتضمن أجهزة الراوتر والسويتشات، بالتزامن مع طرح الجيل الجديد من الشبكات الذكية خلال يوليو الماضى، والتى تمتلك القدرة على التنبؤ بالأحداث، ومن ثم اتخاذ القرارات.

وأوضح الجوهرى لـ«المال» أن المحور الثانى يتعلق بحلول أمن المعلومات، حيث تراهن الشركة على إطلاق منتجات مؤمنة تمامًا، لاسيما مع تزايد الهجمات والتهديدات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، أما المحور الأخير فهو تطوير البرمجيات، والتى تمثل حاليًّا %25 من إجمالى إيراداتها عالميًّا.

وأكد أن سيسكو تقدم حلولها إلى 4 قطاعات اقتصادية هى القطاع التجارى، وقطاع الشركات الكبرى والبنوك والقطاع الحكومى وقطاع الاتصالات باختلاف أحجام العملاء، ويستحوذ الأول على ثلث أعمال الشركة، ومثلها للحكومى والشركات مجتمعين، والثلث الأخير للاتصالات.

ولفت الجوهرى إلى أن سيسكو العالمية حققت خلال الربع الأول من العام المالى الجديد 2017/ 2018 (أغسطس – يوليو) إيرادات بقيمة 12.1 مليار دولار، بفضل نمو قطاع أمن المعلومات بنسبة %8، تلاها برامج السوفت وير بـ%6، والخدمات بـ%1.

وتابع: شهدت السوق المصرية نموًا جيدًا مع طرح الحكومة للعديد من المشروعات القومية الكبرى، رغم تعويم الجنيه، والذى أثر بشكل طفيف على نتائج أعمال الشركة خلال 9 أشهر من العام المالى المنصرم، حيث اتجهت أغلب الشركات إلى تقليص ميزانياتها للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن سيسكو ستشارك هذا العام فى معرض كايرو آى سى تى بالتعاون مع 4 شركاء عمل لها، إذ تعتزم استعراض التكنولوجيات الجديدة داخل جناحها ومنها الشبكات الذكية، حلول أمن المعلومات والسويفت وير، بالإضافة إلى إطلاق السبورة الذكية smart board والتى تعتبر نقلة نوعية فى عالم التكنولوجيا والتواصل، ويمكن استخدامها فى غرف مجالس إدارة الشركات، والبنوك، وكوسيلة تعليم تفاعلية للأطفال.

وعلى صعيد التعاون مع شركات الاتصالات، ذكر الجوهرى أنه توجد مشروعات مستمرة مع المشغلين الأربعة (المصرية للاتصالات)، و(فودافون)، و(أورنج)، و(اتصالات) تتعلق بتحديث شبكة البنى التحتية، وتوسيع نطاق التغطية.

وعن دور الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أضاف: تقدم سيسكو الخدمات والدعم الفنى للمشروع بنفسها أو من خلال شركائها، مبينا أن الحكومة فى أغلب الأوقات تقوم بطرح مناقصات تسمى RIF، وتستهدف جمع معلومات من الشركات، ثم تقوم بإعداد دراسات جدوى المشروع.

وأشار الجوهرى إلى صعوبة احتساب الشركة حصتها من سوق حلول الشبكات، إذ يتم قياسها فى كل محفظة على حدة، بينما تستحوذ سيسكو على %31 من المنتجات الأمنية عالميا كحزم متكاملة.

وذكر أن مصر تأتى ضمن 20 دولة عالميا من خلال اهتمام الشركة الأم بأكاديميتها، والتى تعتبر جزءا من مبادرات المسئولية المجتمعية للشركة، مبينا أن عدد أكاديميات سيسكو محليا يصل إلى 94، وتشير الإحصائيات إلى أن %34 من المتدربين إناث، كما نجح %92 من خريجيها فى إيجاد فرصة عمل أو تعليم مناسبة.

وأضاف أن عدد الخريجين من أكاديميات سيسكو بمصر وصل إلى 90 ألف شخص فى مجالات البرمجيات والشبكات والتكنولوجيا، وتخطط الشركة للوصول لأكثر من 100 ألف بنهاية العام المالى الحالى، مقدرا عدد موظفى مكتب مصر بـ100 موظف ولدى الشركة 250 موزعا من مختلف الأحجام.

واستطرد: خصصت سيسكو 10 ملايين دولار خلال كايرو إى سى تى العام الماضى لصندوق الجيبرا فينشرز لتمويل الشركات الناشئة، لافتا إلى أن قرار زيادة الدعم المخصص له من عدمه يرجع إلى الشركة العالمية، ويتوقف على العائدات المتوقعة خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات.

يذكر أنه تم إعلان صندوق الجيبرا فينشرز فى ديسمبر الماضى برأسمال 40 مليون دولار، بمساهمات متساوية من مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك التعمير الأوروبى EBRD وشركة سيسكو العالمية للحلول التكنولوجية، وصندوق المشاريع المصرى الأمريكى، واستثمر فى أكثر من شركة مصرية ناشئة حتى الآن كان آخرها منصة تنظيم المؤتمرات أونلاين «إيفتنوس» بمبلغ مليونى دولار.

وتتراوح مدة الصندوق 7 و10 سنوات، ويستهدف تمويل الأفكار التكنولوجية للشركات الناشئة، بمبالغ تتراوح بين نصف مليون، و2 مليون دولار، على أن يقوم بالتخارج من الشركات الممولة عن طريق بيع حصته لمستثمر، أو طرحها فى البورصة.

ورأى أن معظم القطاعات مازال يؤمن بالتأثير الإيجابى للتكنولوجيا فى تطوير أعماله، ومنها القطاعات البنكية والحكومية، مشيرا إلى أن السوق شهدت دخول أكثر من شركة جديدة صغيرة تعمل فى مجال بعينه فقط.

وبحسب الإحصاءات العالمية، فإن حجم البيانات المتوقعة عبر شبكة الإنترنت سيتضاعف خلال 2019 بمعدل 10 مرات.