24 مليون جنيه إجمالي تكلفة أعمال طرق بالعاشر من رمضان

رضوى عبد الرازق بدأت شركة الرحاب للمقاولات، فى تنفيذ أعمال طرق بمناطق الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 24 مليون جنيه. وقال وسام طايل رئيس مجلس ادارة شركة الرحاب، إن الأعمال تأتى ضمن عدد من المناقصات التى فازت بها الشركة مؤخرا لتنفيذ أعمال طرق بمدن المجتمعات

رضوى عبد الرازق



بدأت شركة الرحاب للمقاولات، فى تنفيذ أعمال طرق بمناطق الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 24 مليون جنيه.

وقال وسام طايل رئيس مجلس ادارة شركة الرحاب، إن الأعمال تأتى ضمن عدد من المناقصات التى فازت بها الشركة مؤخرا لتنفيذ أعمال طرق بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن أطوال الطرق التى جارى تنفيذها بالعاشر من رمضان تتراوح بين 40 إلى 50 كم.

ولفت إلى أن الشركة كانت قد فازت بمناقصة تنفيذ أعمال أساس وطبقة رابطة أسفلتية لطرق بالمرحلة الثانية من مدينة العاشر من رمضان طرحها جهاز العاشر بتكلفة حوالى 39 مليون جنيه ، وبمناقصة أعمال أساس ورابطة أسفلتية للطريق الغربى بالمرحلة الخامسة من المدينة.