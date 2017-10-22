24 فيلما في 6 محافظات.. في سادس أيام المهرجان القومي للسينما

رحاب صبحىيعرض 24 فيلما غدا الإثنين ، ضمن عروض المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ 21، والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، ويرأسه المخرج الدكتور سمير سيف، في القاهرة و 5 محافظات.فبسينما الهناجر بالقاهرة تعرض في حفلة الخامسة مساء، فيلم" فوق" من إخراج أ

رحاب صبحى

يعرض 24 فيلما غدا الإثنين ، ضمن عروض المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ 21، والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، ويرأسه المخرج الدكتور سمير سيف، في القاهرة و 5 محافظات.

فبسينما الهناجر بالقاهرة تعرض في حفلة الخامسة مساء، فيلم” فوق” من إخراج أحمد فستق، “أعمي” إخراج مصطفي المليجي، “عجلة” إخراج معتز علاء الدين، “مدي الحياة” إخراج مازن شحاتة، ” لحظات” إخراج محمد السعدني.

وفي حفل السابعة مساء يعرض فيلم” أسبوع ويومان” إخراج مروة زين، “لحظات مسروقة” إخراج أبو بكر جمال، “السيارة” إخراج هبه عبد الباقي، “حكاية نساء” إخراج روجينا بسالي.

وبمحافظة الإسكندرية بمركز الحرية للإبداع، وبتزامن العرض مع جامعة المنيا، يعرض في حفل الواحدة ظهرا، الفليم الروائي “لف ودوران” إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، انعام سالوسة، جميلة عوض، بيومي فؤاد

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وفي حفل الرابعة والنصف عصرا تعرض أفلام ” فتحي لا يعيش هنا بعد الآن” للمخرج ماجد نادر، ” أموات يتكلمون” إخراج هشام خضر، ” الأستاذ” إخراج أحمد فوزي، “المنفي” إخراج مدحت ماجد، “كركور” إخراج عريان سيدهم.

وفي حفل السابعة مساء يعرض الفليم الروائي” من 30 سنة” من إخراج عمرو عرفة، بطولة أحمد السقا، مني زكي، شريف منير، ميرفت أمين، رجاء الجداوي، صلاح عبد الله، جميلة عوض.

وبمحافظة الأقصر بقصر ثقافة الأقصر وبتزامن العروض في قصر ثقافة المنيا، يعرض في حفل الواحدة ظهرا فيلم “الثمن” من إخراج هشام عيسوي، بطولة عمرو عبد السميع، صبا مبارك، صلاح عبد الله، سهر الصايغ، أحمد عبد الله، مجدي بدر.

وفي حفل الساعة الرابعة والنصف عصرا تعرض أفلام ” حصار” للمخرج مينا مدحت، ” ورقة التوت” إخراج بيتر فؤاد، “أصوات خلف الأسوار” إخراج أحمد رشوان، “صالونات” إخراج محمد عطية، “صاحب الجلالة” إخراج محمد الحضري، “بصوتها العالي” إخراج نور الدين علي زكي.

وفي حفل السابعة مساء يعرض الفيلم الروائي “هيبتا” من إخراج هادي الباجوري، بطولة ماجد الكدواني، ياسمين رئيس، عمرو يوسف، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد مالك، جميلة عوض، نيلي كريم، محمد فراج، دينا الشربيني.

وبمحافظة سوهاج بقصر ثقافة سوهاج تتزامن العروض مع مكتبة مصر العامة بالمنصورة، يعرض في حفل الواحدة ظهرا الفليم الروائي “لف ودوران” إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، أنعام سالوسة، جميلة عوض، بيومي فؤاد.

وفي حفلة الرابعة والنصف عصرا تعرض أفلام”فتحي لا يعيش هنا بعد الآن” للمخرج ماجد نادر، ” أموات يتكلمون” إخراج هشام خضر، ” الأستاذ” إخراج أحمد فوزي، “المنفي” إخراج مدحت ماجد، ” كركور” إخراج عريان سيدهم.

وفي حفل السابعة مساء يعرض الفليم الروائي” من 30 سنة” من إخراج عمرو عرفة، بطولة أحمد السقا، مني زكي، شريف منير، ميرفت أمين، رجاء الجداوي، صلاح عبد الله، جميلة عوض.

