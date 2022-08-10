24 فريقًا و100 مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الأفريقي

أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بقيادة رئيسه باتريس موتسيبي مشروع دوري السوبر الأفريقي بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ووفقًا لما ذكره رئيس الكاف، فإن الجوائز المالية لدوري السوبر الأفريقي 100 مليون دولار كل عام، البطل سيفوز بـ 11 مليون دولار وكل هذه المبادرات ستظهر جدوى اتحاذ قرار السوبر الأفريقي.

وإليك كل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الإفريقي:

يضم 24 فريقًا من 16 دولة مختلفة

يخضع لإشراف وتنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

كاف سيدعم الأندية المشاركة به ماليًا وبكافة التسهيلات

إجمالي الجوائز يصل إلى 100 مليون دولار

بطل المسابقة سيحصل على جائزة مالية قدرها 11.5 مليون دولار

تُقسم القارة إلى 3 أقاليم ويُشارك 8 فرق من كل جزء في القارة

تُلعب 197 مباراة تتضمن الأدوار التمهيدية والنهائية على مدار 10 أشهر

فترة إقامة البطولة ستكون من شهر أغسطس 2023 حتى شهر مايو 2024

سيجلب السو برليج على الأقل أرباح 30 مليون يورو من التسويق والدعاية له