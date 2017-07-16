24 شركة تتنافس على ميكنة الريف المصري

محمود جمال:تتنافس 24 شركة عضو فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات، على ميكنة أعمال شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.وقال الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس الغرفة، إن الشركات تقدمت بعروض فنية ومالية فى 4 مجالا

محمود جمال:

تتنافس 24 شركة عضو فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات، على ميكنة أعمال شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.

وقال الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس الغرفة، إن الشركات تقدمت بعروض فنية ومالية فى 4 مجالات؛ هى تجهيز البنية التحتية، وعمليات التشغيل والصيانة، والإدارة، والتسويق، و من أبرز المتقدمين، «TIE» للحلول المتكاملة، و«أفق المتحدة» للحلول التكنولوجية، و«إيدج برو» لنظم المعلومات، بجانب عروض تقدمت بها شركات المحمول «فودافون – اورنج – اتصالات» لتغطية أراضى المشروع بخدمات الاتصالات.

يشار إلى أن «الريف المصرى» تأسست فى فبراير 2016 برأسمال حكومى 8 مليارات جنيه، بمساهمة من وزارات الزراعة، والمالية، والإسكان، ويتولى ممثلون من القطاع الخاص إدارتها.

وأوضح الليثى لـ«المال» أن الغرفة عقدت أكثر من لقاء مع مسئولى «الريف المصرى» بحضور ممثلى الشركات المعنية للتعرف على دور تكنولوجيا المعلومات فى تطوير أعمالها.

على صعيد آخر، كشف الليثى أن اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم، سيناقش عدة ملفات منها أثر المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وأبرزها تحريك أسعار الطاقة، وزيادة سعر الفائدة على مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع.

وأشار إلى اعتزام الغرفة إطلاق مجموعة من المبادرات التنموية التى تستهدف تنشيط الطلب المحلى للشركات الأعضاء، وفتح أسواق جديدة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» والغرف الأخرى التابعة لاتحاد الصناعات.

وتعانى شركات التكنولوجيا، من زيادة تكاليف التشغيل بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات البترولية، والكهرباء، وفرض 14 % ضريبة قيمة مضافة على البرامجيات «السوفت وير».

يذكر أن «الريف المصرى» طرحت كراسات شروط تخصيص أراضى 500 ألف فدان، ضمن المرحلة الأولى من مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، لاستيعاب 50 ألف أسرة فى 4 مناطق جديدة بالصحراء الغربية فى المغرة والفرافرة وغرب غرب المنيا وتوشكى.

وتوزع الأراضى عن طريق القرعة العلنية للشباب وصغار المزارعين، وستكون ملكيتها فى صورة أسهم بواقع سهم لكل 10 أفدنة، وهى غير قابلة للتداول والبيع والرهن، يشترط على المتقدم أن يكون من أبويين مصريين، ولا توجد له أى سوابق فى صحيفته الجنائية.

