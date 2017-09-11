نقل وملاحة

24 سفينة في موانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى حركة السفن اليوم بلغ 24 سفينة.وأوضحت ان ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات، ومغادرة 3 سفن حاويات.ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.كما سجل الميناء أيض