24 سفينة في موانئ بورسعيد

أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى حركة السفن اليوم بلغ 24 سفينة.
وأوضحت ان ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات، ومغادرة 3 سفن حاويات.
ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
كما سجل الميناء أيضا دخول سفينتين بضائع عامة ومغادرة سفينتين بضائع عامة.
كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 7 سفن فضلا عن وجود سفينة حاويات على الأرصفة.
ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الاجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء