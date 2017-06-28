24 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وتسجل اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 وموجود على الأرصفة واحدة ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات كما يوجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.