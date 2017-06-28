24 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وتسجل اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 وموجود على الأرصفة واحدة ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات كما يوجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة. كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وتسجل اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 وموجود على الأرصفة واحدة ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات كما يوجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة.
كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.