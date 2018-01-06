24 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد رغم سوء الأحوال

أماني العزازى: أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى برغم سوء الأحوال الجويه واجمالى الحركه اليوم السبت 24 سفينه. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين

أماني العزازى:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى برغم سوء الأحوال الجويه واجمالى الحركه اليوم السبت 24 سفينه.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامه ومغادرة سفينه وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامه .

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.